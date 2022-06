Il doppio salto di Brunori dalla C alla Serie A: lo aspetta la Cremonese (Di martedì 14 giugno 2022) Per Matteo Brunori si possono aprire le porte della Serie A. Dopo una stagione da sogno con la maglia del Palermo, 29 reti e il successo nei playoff che ha riportato il club siciliano in Serie B, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 14 giugno 2022) Per Matteosi possono aprire le porte dellaA. Dopo una stagione da sogno con la maglia del Palermo, 29 reti e il successo nei playoff che ha riportato il club siciliano inB, ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Il doppio salto di Brunori dalla C alla Serie A: lo aspetta la Cremonese - FutbolDaltonico : @_Morik92_ @USCremonese Personalmente lo vedrei come un azzardo, più che altro per il doppio salto di categoria. Pr… - FutbolDaltonico : @_Morik92_ Su Brumori - @USCremonese si sa qualcosa Mirko? Mi pare forte ma ho dubbi sul doppio salto di categoria - raffaele2764 : @adamsic58 Sarebbe la scelta giusta per la sua carriera, con noi avrebbe più visibilità in Europa e magari fra un p… - Fracastellana92 : @Mahahsyykko @90ordnasselA Palermo che fa il doppio salto lo credo anche io, noi non saliamo per ovvie ragioni finc… -