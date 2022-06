Elena del Pozzo uccisa a colpi di coltello dalla madre, i dettagli a Chi l’ha Visto (Di martedì 14 giugno 2022) Gli inviati di Chi l’ha Visto sono a lavoro oggi sulla morte di Elena del Pozzo, la piccola bambina di cinque anni che ieri sera era finita sui social e sui siti web perché presunta vittima di rapimento. In un primo momento in molti hanno temuto che la bambina diventasse una nuova Denise Pipitone, una vittima di diatribe familiari portata via alla madre per ripicca o magari per una punizione esemplare, ma così non è stato. Purtroppo Elena del Pozzo è stata ritrovata morta questa mattina dopo che la madre ha confessato il suo omicidio. la bambina di cinque anni scomparsa ieri a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, è stata uccisa dalla mamma Martina Patti, 24 anni, ed è stata lei stessa ha confessare l’omicidio ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 giugno 2022) Gli inviati di Chisono a lavoro oggi sulla morte didel, la piccola bambina di cinque anni che ieri sera era finita sui social e sui siti web perché presunta vittima di rapimento. In un primo momento in molti hanno temuto che la bambina diventasse una nuova Denise Pipitone, una vittima di diatribe familiari portata via allaper ripicca o magari per una punizione esemplare, ma così non è stato. Purtroppodelè stata ritrovata morta questa mattina dopo che laha confessato il suo omicidio. la bambina di cinque anni scomparsa ieri a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, è statamamma Martina Patti, 24 anni, ed è stata lei stessa ha confessare l’omicidio ...

rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - repubblica : Elena Del Pozzo è morta, uccisa dalla madre. Non c'era stato alcun rapimento [dal nostro inviato Salvo Palazzolo] - fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - infoitinterno : Elena Del Pozzo, la nonna sulla madre-killer: 'Pensavamo fosse autistica', la testimonianza-choc - infoitinterno : Morta Elena Del Pozzo, la criminologa: 'Atto che sconvolge, ma non raro. Forse era percepita come un ostacolo' -