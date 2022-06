Elena Del Pozzo, nessuna traccia della piccola di 5 anni rapita nel catanese: ”Erano 3 uomini incappucciati” (Di martedì 14 giugno 2022) Quando avviene il rapimento di una bambina di appena 5 anni, è difficile pensare quali siano state le cause e le ragioni, se di ragione di può parlare, che possono aver portato ad un gesto simile. Questo è quello che è accaduto nelle ultime ore alla piccola Elena, come ha raccontato la madre in sede di denuncia: rapita nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 giugno, da un commando criminale dopo un vero e proprio blitz davanti alla scuola. Lo choc della madre dopo il blitz Quando la madre si era presentata ai carabinieri della Tenenza di Mascalucia, era completamente sconvolta: lo sguardo perso, le lacrime che le contornavano il viso. La sua piccola era appena stata rapita da un gruppo di criminali, apparentemente senza ragione. Ma dietro la scomparsa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 giugno 2022) Quando avviene il rapimento di una bambina di appena 5, è difficile pensare quali siano state le cause e le ragioni, se di ragione di può parlare, che possono aver portato ad un gesto simile. Questo è quello che è accaduto nelle ultime ore alla, come ha raccontato la madre in sede di denuncia:nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 giugno, da un commando criminale dopo un vero e proprio blitz davanti alla scuola. Lo chocmadre dopo il blitz Quando la madre si era presentata ai carabinieriTenenza di Mascalucia, era completamente sconvolta: lo sguardo perso, le lacrime che le contornavano il viso. La suaera appena statada un gruppo di criminali, apparentemente senza ragione. Ma dietro la scomparsa ...

