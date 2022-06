Elena Del Pozzo è morta: la madre fa ritrovare il corpo della bambina (Di martedì 14 giugno 2022) È stato trovato il cadavere di Elena Del Pozzo, la bambina di cinque anni di cui si erano perse le tracce ieri lunedì 13 giugno a Tremestieri etneo. Sul posto i Carabinieri del comando provinciale di Catania: ieri la madre aveva... Leggi su today (Di martedì 14 giugno 2022) È stato trovato il cadavere diDel, ladi cinque anni di cui si erano perse le tracce ieri lunedì 13 giugno a Tremestieri etneo. Sul posto i Carabinieri del comando provinciale di Catania: ieri laaveva...

