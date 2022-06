Crollo di M5s, cresce la delusione ma Conte assicura: "Ora fase 2" (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Sembrano lontanissimi i tempi in cui il M5s conquistava i suoi primi Comuni, tra cui Parma con Federico Pizzarotti. Eppure era dieci anni fa. Tempi in cui Beppe Grillo attraversava piazze gremite di simpatizzanti che si riconoscevano in quel suo inusuale quanto convincente slogan: "Meglio un salto nel buio che un suicidio assistito". Il salto nel buio, riconosceva il comico genovese, era scegliere di dare fiducia ai 5 Stelle. Dal 2012 sono cambiate molte cose nel 'non partito'. Per numeri continua ad essere il primo in Parlamento ma le elezioni amministrative, mentre è ancora in corso lo spoglio, segnalano un vero e proprio Crollo: 4% a Taranto, 4,4% a Genova, 3,8 a Catanzaro, 1,8% a Pistoia, 2% a La Spezia e a Piacenza, 2,5 a Riccione, 3,6 ad Alessandria, 3% ad Asti, 2% a Piacenza e Viterbo. Il leader Giuseppe Conte riconosce i risultati ... Leggi su agi (Di martedì 14 giugno 2022) AGI - Sembrano lontanissimi i tempi in cui il M5s conquistava i suoi primi Comuni, tra cui Parma con Federico Pizzarotti. Eppure era dieci anni fa. Tempi in cui Beppe Grillo attraversava piazze gremite di simpatizzanti che si riconoscevano in quel suo inusuale quanto convincente slogan: "Meglio un salto nel buio che un suicidio assistito". Il salto nel buio, riconosceva il comico genovese, era scegliere di dare fiducia ai 5 Stelle. Dal 2012 sono cambiate molte cose nel 'non partito'. Per numeri continua ad essere il primo in Parlamento ma le elezioni amministrative, mentre è ancora in corso lo spoglio, segnalano un vero e proprio: 4% a Taranto, 4,4% a Genova, 3,8 a Catanzaro, 1,8% a Pistoia, 2% a La Spezia e a Piacenza, 2,5 a Riccione, 3,6 ad Alessandria, 3% ad Asti, 2% a Piacenza e Viterbo. Il leader Giuseppericonosce i risultati ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Comunali, de profundis del M5s: crollo a Palermo, sotto il 5% a Genova e negli altri capoluoghi. Conte: “Non nascon… - lentespechio : RT @lucianocapone: Non so che impatto abbia avuto la politica estera sulle elezioni amministrative, forse minimo, ma visti i risultati posi… - ledicoladelsud : Elezioni comunali: Meloni supera Salvini, Pd primo partito, crollo M5S - teobaratto90 : RT @lucianocapone: Non so che impatto abbia avuto la politica estera sulle elezioni amministrative, forse minimo, ma visti i risultati posi… - fisco24_info : Elezioni comunali: Meloni supera Salvini, Pd primo partito, crollo M5S: (Adnkronos) - Dopo il primo turno delle amm… -