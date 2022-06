Pubblicità

fisco24_info : Costruzioni: Cresme, investimenti in crescita, +6,5% in 2022: Settore vicino al picco del 2007, ma ci sono rischi p… -

Agenzia ANSA

Nel 2023 il settore è atteso tornare vicino al picco del 2007, "un livello che chiunque operi nellepensava non si potesse più raggiungere", sottolinea il direttore del, Lorenzo ...Edilizia: webinar XXXII Rapporto congiunturale e previsionale, 'Il mercato delle2022 - 2026'. Lavoro: Cnel convegno "La sicurezza: miglioriamola insieme". Pnrr: a Milano Assil ... Costruzioni: Cresme, investimenti in crescita, +6,5% in 2022 - Economia Gli investimenti nelle costruzioni sono in aumento del 6,5% nel 2022 e del 6,4% nel 2023, dopo il +21,4% del 2021, secondo le previsioni di Cresme Ricerche, che vede "una grande, forse eccessiva fase ...