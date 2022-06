Ceara vs Atletico Mineiro | pronostico | notizie squadre | formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 14 giugno 2022) I campioni in carica del Brasileiro Serie A, l’, cercheranno di dare una svolta alle loro fortune quando si recheranno al Castelao per affrontare ilsenza allenatore mercoledì 15 giugno. I padroni di casa sono imbattuti in ciascuna delle ultime cinque partite in tutti i tornei, mentre gli ospiti hanno vinto solo due delle ultime sette partite in trasferta. Il calcio di inizio divsè previsto a mezzanotte ora italian Prepartitavs: a che punto sono le dueIlha messo insieme un impressionante periodo di forma in tutte le competizioni, alternando vittoria e pareggio nelle ultime 10 ...