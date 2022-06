CdS – Mertens e il Napoli, i motivi dell’addio (Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-14 10:22:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: Napoli – Troisi pensava fosse amore e invece era un calesse. E del resto nella vita le cose non vanno sempre come uno s’immagina, anzi: “Pensavo di restare a Napoli e invece…”. Una settimana dopo la questione della mail con la proposta di rinnovo inviata dagli avvocati di Stirr Associates al Calcio Napoli, e pochi giorni dopo il rifiuto di De Laurentiis alle condizioni prospettate e ritenute irricevibili, Dries Mertens è venuto allo scoperto: poche parole alla vigilia dell’ultima partita di Nations League del Belgio in programma oggi a Varsavia con la Polonia di Zielinski, però ad effetto come uno dei tiri che lo hanno reso celebre. In un solo concetto: ha spiegato di essere libero, o quantomeno di sentirsi libero ... Leggi su justcalcio (Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-14 10:22:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport:– Troisi pensava fosse amore e invece era un calesse. E del resto nella vita le cose non vanno sempre come uno s’immagina, anzi: “Pensavo di restare ae invece…”. Una settimana dopo la questione della mail con la proposta di rinnovo inviata dagli avvocati di Stirr Associates al Calcio, e pochi giorni dopo il rifiuto di De Laurentiis alle condizioni prospettate e ritenute irricevibili, Driesè venuto allo scoperto: poche parole alla vigilia dell’ultima partita di Nations League del Belgio in programma oggi a Varsavia con la Polonia di Zielinski, però ad effetto come uno dei tiri che lo hanno reso celebre. In un solo concetto: ha spiegato di essere libero, o quantomeno di sentirsi libero ...

