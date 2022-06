Calciomercato Napoli, la Sampdoria torna su Petagna: la risposta di De Laurentiis (Di martedì 14 giugno 2022) Tra cessioni ed acquisti continua a prendere forma il Calciomercato del Napoli. Gli addii di Insigne e Ghoulam sono stati colmati dagli arrivi di Kvaratskhelia ed Olivera. Tuanzebe, probabilmente, sarà sostituito da Leo Ostigard, che sembrerebbe ad un passo dall’arrivo in azzurro. Restano alcuni dubbi sui contratti in scadenza, partendo da Ospina e Meret, passando per Koulibaly e finendo con Fabian Ruiz e Dries Mertens. Stando a quanto riportato da Repubblica, però, non solo i calciatori in scadenza potrebbero lasciare il Napoli. Come si legge sul quotidiano, infatti, la Sampdoria avrebbe tentato un ennesimo assalto ad Andrea Petagna. L’attaccante azzurro, ad un passo dai blucerchiati all’inizio della passata stagione, è un obiettivo della società genovese da tempo. Il gol al Genoa, però, bloccò ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 giugno 2022) Tra cessioni ed acquisti continua a prendere forma ildel. Gli addii di Insigne e Ghoulam sono stati colmati dagli arrivi di Kvaratskhelia ed Olivera. Tuanzebe, probabilmente, sarà sostituito da Leo Ostigard, che sembrerebbe ad un passo dall’arrivo in azzurro. Restano alcuni dubbi sui contratti in scadenza, partendo da Ospina e Meret, passando per Koulibaly e finendo con Fabian Ruiz e Dries Mertens. Stando a quanto riportato da Repubblica, però, non solo i calciatori in scadenza potrebbero lasciare il. Come si legge sul quotidiano, infatti, laavrebbe tentato un ennesimo assalto ad Andrea. L’attaccante azzurro, ad un passo dai blucerchiati all’inizio della passata stagione, è un obiettivo della società genovese da tempo. Il gol al Genoa, però, bloccò ...

