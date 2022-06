Borsa | Milano volatile | recuperano Saipem e le banche

Pubblicità

stanzaselvaggia : Gli effetti del salone del mobile sull’economia a Milano: venduti 100 000000 tamponi e un’impennata di Covid che la Borsa se la sogna. - AletrAmp : RT @itsmeback_: Chiusura Borsa: Mosca + 4,37 Milano - 5,17 Bravo Draghi, le sanzioni alla Russia funzionano a meraviglia.?? - psyfrancesca : RT @itsmeback_: Chiusura Borsa: Mosca + 4,37 Milano - 5,17 Bravo Draghi, le sanzioni alla Russia funzionano a meraviglia.?? - _frufru80_ : RT @itsmeback_: Chiusura Borsa: Mosca + 4,37 Milano - 5,17 Bravo Draghi, le sanzioni alla Russia funzionano a meraviglia.?? - Surfiniae : RT @itsmeback_: Chiusura Borsa: Mosca + 4,37 Milano - 5,17 Bravo Draghi, le sanzioni alla Russia funzionano a meraviglia.?? -

Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari , con il FTSE MIB che lascia sul parterre lo 0,32%: il principale indice delladiprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata ......- off che ha portato laamericana (indice S&P500) a un crollo del 9% in tre sedute, scendendo di oltre il 20% dai picchi di gennaio ed entrando dunque ufficialmente in fase da "orso"....(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Piazza Affari archivia in lievo ribasso (Ftse Mib -0,32%) una seduta vissuta all'insegna della volatilità ma senza i crolli delle giornate precedenti. Come sugli altri ...(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Piazza Affari chiude in leggero calo dopo aver cambiato direzione del corso della seduta. L'indice Ftse Mib segna ...