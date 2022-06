Bce: Schnabel, non tollereremo spread a livelli di guardia (Di martedì 14 giugno 2022) "Nell'attesa che le capitali europee migliorino l'architettura economica dell'Unione, la politica monetaria dovrà rispondere a dinamiche destabilizzanti dei mercati. Non tollereremo cambiamenti alle ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) "Nell'attesa che le capitali europee migliorino l'architettura economica dell'Unione, la politica monetaria dovrà rispondere a dinamiche destabilizzanti dei mercati. Noncambiamenti alle ...

