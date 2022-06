Atripalda | il neo sindaco Spagnuolo si insedia | “E’ un nuovo inizio per la città”

(Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Stamattina il neoPaolo, affiancato dai consiglieri comunali eletti della lista civica “Attiva” nonché da diversi sostenitori, si è recato a Palazzo diper avviare sin da subito l’azione amministrativa. Ad attenderlo, i dipendenti comunali, i dirigenti e gli agenti della Polizia Municipale, i quali hanno accolto il primo cittadino con un omaggio floreale. “Si tratta di unper– ha dichiarato ildurante il brindisi in sala giunta – e siamo convinti che riusciremo a riattivare la nostra, soprattutto perché abbiamo costruito una squadra all’altezza delle sfide che verranno“. ...

Pubblicità

Infine la candidata a sindaco Nunzia Battista per la lista 'Abc -Bene comune'. Ilsindaco, attualmente anche amministratore della Acs ad Avellino, la società partecipata del Comune che ...Abbiamo creato una bella squadra per il raggiungimento di questi obiettivi, evitando ogni compromesso con i partiti - dichiara ilsindaco diPaolo Spagnuolo - . Il futuro sono i giovani ...Stamattina il neo sindaco Paolo Spagnuolo, affiancato dai consiglieri comunali eletti della lista civica “Attiva Atripalda” nonché da diversi sostenitori, si è recato a Palazzo di Città per avviare si ...Amministrative 2022, tutte le preferenze raccolte dalle tre liste e dai candidati nelle dieci sezioni elettorali di Atripalda. La lista “Attiva Atripalda” del neo sindaco Paolo Spagnuolo ottiene 3.197 ...