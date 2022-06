86 nuovi sindaci in Piemonte, al ballottaggio Cuneo e Alessandria (Di martedì 14 giugno 2022) Sono 86 i sindaci eletti al primo turno delle amministrative 2022 in Piemonte. Tra questi quattro dei comuni con più di 15 mila abitanti: Asti, Borgomanero, Grugliasco e Mondovì. Ad Asti il sindaco uscente Maurizio Rasero è stato riconfermato vincendo contro Paolo Crivelli (centrosinistra), a Grugliasco il giovane Emanuele Gaito (PD), a Mondovì Luca Robaldo, appoggiato da 8 liste civiche, ha doppiato il candidato di centrodestra Enrico Rosso e a Borgomanero, infine, vittoria per il centrodestra di Sergio Bossi. Si dovrà invece tornare al voto, il 26 giugno, ad Alessandria, Acqui Terme, Cuneo, Savigliano, Omegna e Chivasso. Ballottaggi ad Alessandria, tra il candidato del centrosinistra Giorgio Abonante e il sindaco uscente Gianfranco Cuttica di Revigliasco; a Cuneo tra Patrizia Manassero (centrosinistra) e Franco ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 14 giugno 2022) Sono 86 ieletti al primo turno delle amministrative 2022 in. Tra questi quattro dei comuni con più di 15 mila abitanti: Asti, Borgomanero, Grugliasco e Mondovì. Ad Asti il sindaco uscente Maurizio Rasero è stato riconfermato vincendo contro Paolo Crivelli (centrosinistra), a Grugliasco il giovane Emanuele Gaito (PD), a Mondovì Luca Robaldo, appoggiato da 8 liste civiche, ha doppiato il candidato di centrodestra Enrico Rosso e a Borgomanero, infine, vittoria per il centrodestra di Sergio Bossi. Si dovrà invece tornare al voto, il 26 giugno, ad Alessandria, Acqui Terme,, Savigliano, Omegna e Chivasso. Ballottaggi ad Alessandria, tra il candidato del centrosinistra Giorgio Abonante e il sindaco uscente Gianfranco Cuttica di Revigliasco; atra Patrizia Manassero (centrosinistra) e Franco ...

Lega_gruppoID : RT @LegaSalvini: (Adnkronos) – Con le elezioni comunali “la Lega ha 20 nuovi sindaci di cui 9 in Veneto, 8 in Lombardia, 1 in Friuli, uno n… - Luisa70368354 : RT @redazionemetis: A scrutinio avvenuto, ecco il risultato ufficiale delle #ElezioniAmministrative2022 e i nomi dei nuovi 8 sindaci della… - nuovasocieta : 86 nuovi sindaci in Piemonte, al ballottaggio Cuneo e Alessandria - ClementeUol : Il sovranismo in crisi nel Lazio rilancia i dem; cinque nuovi sindaci e ballottaggio in 7 città - mpparolari : RT @corriereveneto: Elezioni #Veneto 2022, i nuovi sindaci dei 17 Comuni con una sola lista -