Zauli dalla Juventus U23 al Sudtirol: il comunicato UFFICIALE (Di lunedì 13 giugno 2022) . Il tecnico riparte dalla Serie B Dopo due anni alla guida della Juventus U23 in Serie C, Lamberto Zauli riparte dal Sudtirol in Serie B. IL comunicato – F.C. Südtirol comunica che il nuovo responsabile tecnico della prima squadra è Lamberto Zauli. Il tecnico, 50 anni, romano di nascita proviene dall’esperienza alla Juventus, prima come allenatore della formazione Primavera e poi, nelle ultime due stagioni agonistiche, come tecnico della squadra Under 23 militante nel girone A del campionato di serie C. Zauli si è legato all’FCS con un contratto annuale, vale a dire fino al 30 giugno 2023. Il tecnico si avvarrà della collaborazione di due tecnici riconfermati: il vice allenatore Leandro Greco e il preparatore dei portieri Massimo Marini. F.C. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) . Il tecnico riparteSerie B Dopo due anni alla guida dellaU23 in Serie C, Lambertoriparte dalin Serie B. IL– F.C. Südtirol comunica che il nuovo responsabile tecnico della prima squadra è Lamberto. Il tecnico, 50 anni, romano di nascita proviene dall’esperienza alla, prima come allenatore della formazione Primavera e poi, nelle ultime due stagioni agonistiche, come tecnico della squadra Under 23 militante nel girone A del campionato di serie C.si è legato all’FCS con un contratto annuale, vale a dire fino al 30 giugno 2023. Il tecnico si avvarrà della collaborazione di due tecnici riconfermati: il vice allenatore Leandro Greco e il preparatore dei portieri Massimo Marini. F.C. ...

