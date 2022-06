Viaggio a Santa Palomba, dove dovrebbe sorgere il termovalorizzatore di Roma (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo l’annuncio, lo scorso 20 aprile, da parte del sindaco di Roma Roberto Gualtieri della costruzione di un termovalorizzatore in grado di trattare 600 mila tonnellate di rifiuti indifferenziati ogni anno e risolvere definitivamente l’emergenza rifiuti, è partito un vero e proprio scontro con il Movimento 5 stelle contrario all’impianto. L’opera, che dovrebbe costare intorno ai 700 milioni di euro, si ispira al termovalorizzatore già sperimentato e in funzione a Copenhagen e dovrebbe essere realizzato prima del Giubileo del 2025. Siamo andati a Santa Palomba, nel IX municipio di Roma, sul lotto dove, non c’è ancora nulla di ufficiale, dovrebbe sorgere il termovalorizzatore. ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo l’annuncio, lo scorso 20 aprile, da parte del sindaco diRoberto Gualtieri della costruzione di unin grado di trattare 600 mila tonnellate di rifiuti indifferenziati ogni anno e risolvere definitivamente l’emergenza rifiuti, è partito un vero e proprio scontro con il Movimento 5 stelle contrario all’impianto. L’opera, checostare intorno ai 700 milioni di euro, si ispira algià sperimentato e in funzione a Copenhagen eessere realizzato prima del Giubileo del 2025. Siamo andati a, nel IX municipio di, sul lotto, non c’è ancora nulla di ufficiale,il. ...

