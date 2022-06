Ucraina, i filorussi: "Severodonetsk ormai e' isolata" (Di lunedì 13 giugno 2022) Le forze ucraine sono bloccate a Severodonetsk e "quelle unita' militari ucraine che sono li' hanno due opzioni: seguire l'esempio dei loro colleghi e arrendersi, o morire. Non hanno altra opzione". ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) Le forze ucraine sono bloccate ae "quelle unita' militari ucraine che sono li' hanno due opzioni: seguire l'esempio dei loro colleghi e arrendersi, o morire. Non hanno altra opzione". ...

Pubblicità

riotta : La disinformazione sulla strage #Bucha come è nata e come si è diffusa, mentre da noi ancora qualcuno cerca le 'pro… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | I filorussi condannano a morte i due mercenari britannici. Pena capitale anche per il marocchino. Combatt… - smilypapiking : RT @riotta: La disinformazione sulla strage #Bucha come è nata e come si è diffusa, mentre da noi ancora qualcuno cerca le 'prove'. Christi… - danieleferrari9 : RT @riotta: La disinformazione sulla strage #Bucha come è nata e come si è diffusa, mentre da noi ancora qualcuno cerca le 'prove'. Christi… - Stefanile29 : RT @riotta: La disinformazione sulla strage #Bucha come è nata e come si è diffusa, mentre da noi ancora qualcuno cerca le 'prove'. Christi… -