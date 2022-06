Taglio del cuneo e più soldi in busta paga da settembre: cosa c’è nel decreto di luglio di Draghi (Di lunedì 13 giugno 2022) Un Taglio di quattro punti percentuali del cuneo fiscale nelle buste paga con meno di 35 mila euro di reddito. Per quattro mesi, ovvero da settembre a dicembre 2022. In attesa di renderlo strutturale con la legge di bilancio 2023. Questo è il piano del governo Draghi per il decreto di luglio. Che conterrà anche gli aiuti alle famiglie sulle bollette e sulla benzina. E che potrebbe quindi arrivare a pesare per più di dieci miliardi di euro. Con l’incognita delle coperture: un ulteriore aumento della tassazione sui profitti delle aziende energetiche dal 25 al 30% porterebbe due miliardi nelle casse dello Stato. Ovvero proprio quello che basterebbe per il cuneo. Ma con l’incognita di dover trovare le risorse per il resto delle coperture. Basterà ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 giugno 2022) Undi quattro punti percentuali delfiscale nelle bustecon meno di 35 mila euro di reddito. Per quattro mesi, ovvero daa dicembre 2022. In attesa di renderlo strutturale con la legge di bilancio 2023. Questo è il piano del governoper ildi. Che conterrà anche gli aiuti alle famiglie sulle bollette e sulla benzina. E che potrebbe quindi arrivare a pesare per più di dieci miliardi di euro. Con l’incognita delle coperture: un ulteriore aumento della tassazione sui profitti delle aziende energetiche dal 25 al 30% porterebbe due miliardi nelle casse dello Stato. Ovvero proprio quello che basterebbe per il. Ma con l’incognita di dover trovare le risorse per il resto delle coperture. Basterà ...

