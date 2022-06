“Squid Game”: ecco il teaser della stagione 2 (Di lunedì 13 giugno 2022) Cresce l’attesa per l’acclamata serie coreana “Squid Game”, sia piciuto o meno è stato un vero e proprio caso. La serie coreana ha battuto tutti i record di Netflix e non solo e si prepara al ritorno con la seconda stagione. Nelle ultime ore sono arrivate novità importanti con la condivisione sulla piattaforma del primo teaser trailer. Manca ancora la data d’uscita ufficiale ma nei mersi scorsi il reattore aveva dato qualche “spoiler”. Dong-hyuk ha spiegato che gli episodi saranno incentrati su: «polarizzazione politica, divisioni culturali e sociali, emergenza climatica». Pronti.Partenza.Via.Squid Game continua,solo su Netflix.#SquidGameS2 pic.twitter.com/q1pg2Q1Wnf — Netflix Italia (@NetflixIT) June 12, 2022 pic.twitter.com/j7Os4Z7jHL — Netflix ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Cresce l’attesa per l’acclamata serie coreana “”, sia piciuto o meno è stato un vero e proprio caso. La serie coreana ha battuto tutti i record di Netflix e non solo e si prepara al ritorno con la seconda. Nelle ultime ore sono arrivate novità importanti con la condivisione sulla piattaforma del primotrailer. Manca ancora la data d’uscita ufficiale ma nei mersi scorsi il reattore aveva dato qualche “spoiler”. Dong-hyuk ha spiegato che gli episodi saranno incentrati su: «polarizzazione politica, divisioni culturali e sociali, emergenza climatica». Pronti.Partenza.Via.continua,solo su Netflix.#S2 pic.twitter.com/q1pg2Q1Wnf — Netflix Italia (@NetflixIT) June 12, 2022 pic.twitter.com/j7Os4Z7jHL — Netflix ...

Pubblicità

NetflixIT : Pronti. Partenza. Via. Squid Game continua, solo su Netflix. #SquidGameS2 - sseungmoonT : Pure la bambola di Squid Game ha un fidanzato mentre io no - agterzapagina : Squid Game ritornerà con un nuovo round - femmefleurie : Oh no le femministe attiviste nel tweet su squid game hanno fatto attivismo anche oggi - angyferra89 : RT @NetflixIT: Pronti. Partenza. Via. Squid Game continua, solo su Netflix. #SquidGameS2 -