Spread Btp - Bund sale ancora a 228 punti (Di lunedì 13 giugno 2022) Si allarga ancora lo Spread tra Btp e Bund, ora a 228 punti e il rendimento del titolo di Stato italiano ritocca il record già visto venerdì, salendo al 3,79% sempre ai massimi dal 2014. . 13 giugno ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) Si allargalotra Btp e, ora a 228e il rendimento del titolo di Stato italiano ritocca il record già visto venerdì,ndo al 3,79% sempre ai massimi dal 2014. . 13 giugno ...

Pubblicità

ImolaOggi : Un banchiere al governo... Spread Btp-Bund sale ancora a 228 punti - Agenzia_Ansa : Si preannuncia un lunedì nero per le Borse in Europa. Si allarga ancora lo spread tra Btp e Bund, ora a 228 punti.… - iconanews : Spread Btp-Bund sale ancora a 228 punti - classcnbc : Borse europee, avvio in calo: ????-1,9% ????-1,5% ????-1,3% ????-0,9% #Spread Btp/Bund in allargamento a 229 pb Rendime… - cjmimun : Si allarga ancora lo spread tra Btp e Bund, ora a 228 punti e il rendimento del titolo di Stato italiano ritocca il… -