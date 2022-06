Sconcerti | Mercato che deve ancora partire | guarda la Juventus Napoli non da rivoluzionare

Pubblicità

Ascolta ': il passo indietro dell'Inter, il freno della Juve e il vero peso del Milan' su Spreaker. Si aspetta la Juve che è in difficoltà avendo contratti ai vecchi costi con giocatori che ...Siamo di fronte a unopposto a quelli degli ultimi quindici anni. E' incredibile ci siano società che hanno preso giocatori come Pogba a cento milioni e per due volte lo perdano a zero. ...Il noto giornalista sportivo Mario Sconcerti ha fatto il punto della situazione sulla prossima sessione di calciomercato ...Un cappuccino con Sconcerti: Mercato, il passo indietro dell'Inter, il freno della Juve e il vero peso del Milan ...