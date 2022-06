Risultati elezioni L'Aquila 2022: lo spoglio in tempo reale - Politica - quotidiano.net (Di lunedì 13 giugno 2022) Il sindaco uscente, Pierluigi Biondi L'Aquila, 13 giugno 2022 - Una possibile vittoria del centrodestra al primo turno delle elezioni comunali anche al l'Aquila : Pierluigi Biondi è in testa secondo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Il sindaco uscente, Pierluigi Biondi L', 13 giugno- Una possibile vittoria del centrodestra al primo turno dellecomunali anche al l': Pierluigi Biondi è in testa secondo ...

Pubblicità

you_trend : ???? Elezioni legislative in #Francia - Risultati reali nazionali (97% delle sezioni scrutinate) Ensemble! (Macron,… - fattoquotidiano : Di fronte alla disfatta dei referendum sulla giustizia, il centrodestra può consolarsi con i primi risultati – sepp… - Agenzia_Italia : ???? ?? Elezioni in Francia _ È testa a testa tra Macron e Melenchon. Astensionismo record al 52,3% ??… - FalcionelliFede : RT @Viminale: #Referendum: in corso gli scrutini. Al via alle ore 14 quelli per le #amministrative. Info, affluenze e risultati su #Eligend… - 24live_it : Speciali Elezioni amministrative 2022: segui gli aggiornamenti dei risultati su -