Pubblicità

sportli26181512 : Omolade muore a 39 anni: il corpo trovato dentro un'auto a Palermo: Omolade muore a 39 anni: il corpo trovato dentr… - Gazzetta_it : Omolade muore a 39 anni: ex Treviso e Torino, era stato un simbolo della lotta al razzismo -

Un amico è passato a prenderlo con la sua macchina, la Peugeot, per accompagnarlo, ma appenaè salito sull'auto s'è sentito male. Quando sono arrivati i soccorsi, non c'era più nulla da fare. ...Un amico è passato a prenderlo con la sua macchina, la Peugeot, per accompagnarlo, ma appenaè salito sull'auto s'è sentito male. Quando sono arrivati i soccorsi, non c'era più nulla da fare. ...