MotoGP, Massimo Meregalli: “La moto sarà sicuramente più veloce rispetto a quest’anno” (Di lunedì 13 giugno 2022) Massimo Meregalli esprime il proprio parere ai media alla vigilia di un nuovo impegno con il motomondiale. La Germania ed il noto Sachsenring attendono i protagonisti delle due ruote che riprendono il loro calendario dopo una settimana di pausa. Il Team Director del Monster Energy Yamaha motoGP è ottimista in merito al prossimo modello della moto giapponese, attualmente in vetta alla graduatoria assoluta con il francese Fabio Quartararo. Il campione del mondo in carica è l’uomo da battere, nessuno sembra in grado di impensierirlo in questa prima parte dell’anno. Il nostro connazionale ha rilasciato ai media come riporta ‘Speedweek.com’: “La moto sarà sicuramente più veloce rispetto a ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022)esprime il proprio parere ai media alla vigilia di un nuovo impegno con ilmondiale. La Germania ed il noto Sachsenring attendono i protagonisti delle due ruote che riprendono il loro calendario dopo una settimana di pausa. Il Team Director del Monster Energy Yamahaè ottimista in merito al prossimo modello dellagiapponese, attualmente in vetta alla graduatoria assoluta con il francese Fabio Quartararo. Il campione del mondo in carica è l’uomo da battere, nessuno sembra in grado di impensierirlo in questa prima parte dell’anno. Il nostro connazionale ha rilasciato ai media come riporta ‘Speedweek.com’: “Lapiùa ...

