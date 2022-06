Molina, la Juventus punta ad uno sconto ma si inserisce il Barcellona (Di lunedì 13 giugno 2022) Dalla Spagna danno forte l’interesse del Barcellona per Nahuel Molina, intanto la Juventus vorrebbe uno sconto dall’Udinese La Juventus e Nahuel Molina si avvicinano sempre più, con i bianconeri che sembrano intenzionati ad acquistare il calciatore argentino ad ogni costo. La richiesta dell’Udinese è elevata – circa 30 milioni – ma sembrano esserci margini di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Dalla Spagna danno forte l’interesse delper Nahuel, intanto lavorrebbe unodall’Udinese Lae Nahuelsi avvicinano sempre più, con i bianconeri che sembrano intenzionati ad acquistare il calciatore argentino ad ogni costo. La richiesta dell’Udinese è elevata – circa 30 milioni – ma sembrano esserci margini di L'articolo

Pubblicità

forumJuventus : (TS) 'Juventus, questione terzini: Molina il nuovo Cuadrado, Emerson Palmieri in pole per la fascia sinistra ?… - Gazzetta_it : Juve-Cuadrado, sul rinnovo parti distanti. E l’Inter aspetta... #calciomercato - calciomercatoit : ??#Juventus - L'#AtleticoMadrid molla la presa su #Molina #calciomercato - DSss79 : RT @LucaFioretti13: Avanti tutta per Nahuel #Molina: la #Juventus ha individuato nell’argentino l’erede di Cuadrado. ?????? Possibile propost… - juve_grecchi : RT @LucaFioretti13: Avanti tutta per Nahuel #Molina: la #Juventus ha individuato nell’argentino l’erede di Cuadrado. ?????? Possibile propost… -