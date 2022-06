La scomparsa di Alessio Bignami: rifondò il Fuan a Bologna, sempre in prima linea per la destra (Di lunedì 13 giugno 2022) destra in lutto, è morto Alessio Bignami, avvocato, punto di riferimento politico e fratello del deputato Galeazzo. sempre in prima linea, rifondò il Fuan a Bologna nel 1994, con Galeazzo, riprendendo la tradizione del padre Marcello. E contribuì a far nascere quella comunità giovanile sempre pronta a scendere in campo, una comunità che continua oggi a tener viva quella tradizione. È una perdita che ha scosso il mondo politico. Alessio Bignami era una persona preparata, molto stimata da amici e avversari. Lo dimostrano i tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati, non solo di esponenti politici ma anche di tutti coloro che avevano avuto occasione di conoscerlo e di apprezzare le ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 giugno 2022)in lutto, è morto, avvocato, punto di riferimento politico e fratello del deputato Galeazzo.inilnel 1994, con Galeazzo, riprendendo la tradizione del padre Marcello. E contribuì a far nascere quella comunità giovanilepronta a scendere in campo, una comunità che continua oggi a tener viva quella tradizione. È una perdita che ha scosso il mondo politico.era una persona preparata, molto stimata da amici e avversari. Lo dimostrano i tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati, non solo di esponenti politici ma anche di tutti coloro che avevano avuto occasione di conoscerlo e di apprezzare le ...

