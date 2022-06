Isola dei Famosi 2022 | ventitreesima puntata in diretta minuto per minuto – Nicolas è il primo finalista

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 13 giugno 2022)deiL’deicontinua con lae qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare inpertutto ciò che accade in studio e soprattutto in Honduras nel corso della serata.dei: laperdella21.35: Ilary Blasi entra in studio e ...