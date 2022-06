(Di lunedì 13 giugno 2022) Da alcuni anni l’arresta persone con doppio passaporto, locale e occidentale, trattenendoli come se fossero ostaggi per ottenere in cambio contropartite economiche o giudiziarie. Così è stato per quanto riguarda Nazanin Zaghari-Ratcliffe e Anoosheh Ashoori, tornati nel Regno Unito dall’dopo rispettivamente sei e cinque anni di privazione della libertà dopo che il governo di Londra aveva pagato 393,8 milioni di sterline per saldare una disputa decennale su un debito contratto a seguito di una mancata fornitura di armi degli anni Settanta. Il ritorno a casa di Zaghari-Ratcliffe è stato ripetutamente legato, dagli organi d’informazione ufficiali dell’, al pagamento di quella somma. Lo stesso collegamento era stato ribadito dalle autoritàiane alla donna e ai suoi familiari nel corso del periodo di ...

Pubblicità

mau_or_ : #NoPenaMorte #NoDeathPenalty #CarmanDeck ucciso in #Missouri dopo vari processi ingiusti; In #Iran… - Petartrzz : RT @bottegabarbieri: #bottegadelbarbieri: Pena di morte: brutte storie da Missouri e Iran - bottegabarbieri : #bottegadelbarbieri: Pena di morte: brutte storie da Missouri e Iran -

Il Fatto Quotidiano

..., ovviamente Italiani. Il programma prevede gli arrivi il 23 giugno, dal 24 al 26 le varie presentazioni ed i test in acqua. Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro......Negli ultimi mesi hanno ripreso a viaggiare, dopo una pausa causa pandemia, a maggio erano in... è decisamente speciale se, f in da piccola, tollera il guinzaglio senza fare. E i ... Iran, storie di cittadini stranieri che diventano merce di scambio Le successive cinque storie fanno invece sorridere ... malinconici e a quelli che ancora vengono puniti con la pena di morte: l'amore omosessuale in Iran, l'adulterio in Nigeria. Infine, gli ultimi ...Un rifugiato non è mai al sicuro in quest’Occidente malato e sbagliato. O meglio, dipende da quale parte del mondo proviene. Ci sono due foto che in questi giorni hanno fatto il giro dei social (e una ...