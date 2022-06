Inter | il PSG non molla Skriniar | alzata l’offerta

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ore decisive in casa, il Paris Saint Germain alzaper l’acquisto del calciatore slovacco Milanoffrendo 60 milioni di euro.è vicino all’addio? Tutti all’no del club sono consapevoli del “rischio” di perdere un giocatore top della rosa nerazzurra. Per questo la trattativa è cruciale. Ora i dirigenti dell’si aspettano una controfferta così da rendere l’eventuale cessione meno dolorosa: “Marotta prende ancora tempo, si aspetta probabilmente un ulteriore rilancio per un ragazzo amato e rispettatissimo nell’ambiente; un’eventuale partenza dolorosissima, digeribile — anche dai tifosi — solo per cifre importanti“, riporta il Corriere della Sera. Il prezzo del cartellino del giocatore slovacco infatti è stato fissato per 80 milioni di euro. ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #Inter, dalla trattativa con il Psg per #Skriniar a #Dybala: le ultime - Gazzetta_it : Accordo con #Dybala, punto #Lukaku, stretta su Asslani e Bellanova, rilancio Psg: Inter, sono giorni caldi - SimoneTogna : #Skriniar: il #psg è fortemente interrato (e lo si è capito). I francesi hanno proposto una quarantina di milioni (… - InterHubOff : ???? L’Inter valuta Skriniar non meno di 70mln. Il PSG, tra parte fissa e bonus, può spingersi fino a 60mln oppure in… - Onda_CalabraIII : @InterCM16 La situazione è chiara, l'Inter lo vuole vendere e il PSG lo vuole acquistare -

Calciomercato, rilancioper Skriniar Milan Skriniar © LaPresseCome raccontato da Calciomercato.it, non bastano 50 milioni per la cessione di Skriniar. Secondo quanto riportato da 'La ...... le principali notizie di domenica 12 giugno Roma - Matic, domani mattina visite mediche e firma Juve, David Neres continua a interessare: ma c'è anche il Benfica, si tratta per Skriniar: ...Skriniar Inter, un po’ a sorpresa potrebbe essere proprio il difensore slovacco il sacrificato di questa sessione di calciomercato. I nerazzurri, come noto, hanno necessità di chiudere il mercato in ...L'Inter sarebbe al lavoro per concretizzare alcuni operazioni di mercato: settimana decisiva per il destino di Dybala, Asllani e non solo ...