Ida Platano risponde a un hater che la perseguita da tempo

(Di lunedì 13 giugno 2022) La risposta di Idaa unIdaè una delle protagoniste di Uomini e Donne. Come ogni personaggio televisivo può capitare che non stia simpatica a qualcuno. Certe persone sul web, però, si sono spinte un po’ troppo oltre. In particolare una sotto falso nome. Un utente, infatti, si è creato un L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

ElisaDiGiacomo : U&D, Fabio Antonucci attacca Ida Platano: 'Dovrebbe avere un po' più di orgoglio' - CheDonnait : Il ricordo di Ida #uominiedonne - infoitcultura : Uomini e Donne, Ida Platano allarma i fan: 'Ho la faccia gonfia, gli occhi gonfi' - Quellochetutti1 : Poco fa #IdaPlatano ha fatto un gesto inaspettato per #TinaCipollari Ecco cosa è successo ?? - Novella_2000 : Luigi Strangis manda un videomessaggio al figlio di Ida Platano: “Stai forte sempre” -

L'ennesima rottura trae Riccardo Guarnieri a U&D sta facendo ancora discutere, nonostante il dating show di Maria De Filippi sia andato in ferie per l'estate. In un'intervista a Opinionista Social, il cavaliere ...Una brutta situazione perdi Uomini e Donne e non è neanche l'unica. Gli haters sui social si spingono davvero troppo oltre, al punto che arrivano a parlare di morte e a insultare pesantemente volti noti. C'è chi ...Una dama di Uomini e Donne presa di mira sui social da un account palesemente fake: chi la sta importunando Non è la prima volta che accade ad un volto noto del piccolo schermo e ovviamente non è la ...Fabio Antonucci ha deciso di commentare il finale di stagione di U&D che ha visto protagonisti Ida Platano e il suo ex Riccardo Guarnieri ...