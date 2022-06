Google, multa salata per discriminazione di genere (Di lunedì 13 giugno 2022) Oltre 15 mila donne sottopagate e non promosse secondo l'accusa Google pagherà 118 milioni di dollari per risolvere una causa collettiva per discriminazione di genere che include circa 15.500 donne. Come indicato nel documento ufficiale dell'accordo, il colosso americano è anche tenuto a far valutare le sue pratiche di assunzione e gli studi sull'equità retributiva da un … Leggi su it.mashable (Di lunedì 13 giugno 2022) Oltre 15 mila donne sottopagate e non promosse secondo l'accusapagherà 118 milioni di dollari per risolvere una causa collettiva perdiche include circa 15.500 donne. Come indicato nel documento ufficiale dell'accordo, il colosso americano è anche tenuto a far valutare le sue pratiche di assunzione e gli studi sull'equità retributiva da un …

