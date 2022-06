(Di lunedì 13 giugno 2022), appoggiato dalle liste Insieme per Tricesimoe Innova Tricesimo con, è statodel Comune di Tricesimo con 2.310 voti, pari al 73,61 per cento delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: – Andrea Mansutti (Idea in Comune – Mansutti), con il 22,15 per cento dei voti (695) – Sergio Bertossio (Blocco civico Tricesimo solidale), con il 4,24 per cento dei voti (133).

Pubblicità

udine20 : Giorgio Baiutti confermato sindaco di Tricesimo - - Telefriuli1 : Sconfitti gli sfidanti sostenuti da 'Idea in Comune' e da 'Blocco Civico' #tricesimo - regioneFVGit : #ElezioniFVG: Giorgio Baiutti, appoggiato dalle liste Insieme per Tricesimo Baiutti sindaco e Innova Tricesimo con… -

Friuli Oggi

Tricesimo " Andrea Mansutti (Idea in comune); Sergio Bertossio (Blocco civico);(Insieme per Tricesimo, Innova Tricesimo). (Visited 252 times, 291 visits today) Autore: Redazione ...Tricesimo - Andrea Mansutti (Idea in comune); Sergio Bertossio (Blocco civico);(Insieme per Tricesimo, Innova Tricesimo). Vito d'Asio - Luciano Cedolin (Insieme per il bene comune) (... Giorgio Baiutti confermato sindaco di Tricesimo con il 73% dei voti Trieste, 13 giu - Giorgio Baiutti, appoggiato dalle liste Insieme per Tricesimo Baiutti sindaco e Innova Tricesimo con Baiutti sindaco, è stato confermato sindaco del Comune di Tricesimo ...Amministrative in paese il 12 giugno: la lista "Insieme per Tricesimo" sostiene il candidato sindaco Giorgio Baiutti ...