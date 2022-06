Fallisce il “campo largo”: nel Pd la sconfitta brucia e scoppiano i contrasti sulle alleanze (Di lunedì 13 giugno 2022) I risultati delle amministrative fanno esplodere ulteriormente le contraddizioni interne al Pd sul tema delle alleanze, tanto che i primi commenti rilasciati da esponenti dem come il senatore Andrea Marcucci e il tesoriere Walter Verini puntano in direzioni diametralmente opposte. Il primo, infatti, li utilizza per sostenere di fatto il fallimento del campo largo, il secondo per dire che «le alleanze devono essere il più larghe possibile». Insomma, i due partiti del partito finiscono di nuovo per scontrarsi nuovamente. E Renzi ne approfitta. Quelli che… il M5S non ci serve, puntiamo su Calenda e Renzi «I risultati parziali delle amministrative ci danno una prima indicazione chiara: il Pd per competere deve avviare un dialogo con Azione, Italia Viva e i civici», ha detto Marcucci, aggiungendo che «i candidati dem vanno ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 giugno 2022) I risultati delle amministrative fanno esplodere ulteriormente le contraddizioni interne al Pd sul tema delle, tanto che i primi commenti rilasciati da esponenti dem come il senatore Andrea Marcucci e il tesoriere Walter Verini puntano in direzioni diametralmente opposte. Il primo, infatti, li utilizza per sostenere di fatto il fallimento del, il secondo per dire che «ledevono essere il più larghe possibile». Insomma, i due partiti del partito finiscono di nuovo per scontrarsi nuovamente. E Renzi ne approfitta. Quelli che… il M5S non ci serve, puntiamo su Calenda e Renzi «I risultati parziali delle amministrative ci danno una prima indicazione chiara: il Pd per competere deve avviare un dialogo con Azione, Italia Viva e i civici», ha detto Marcucci, aggiungendo che «i candidati dem vanno ...

