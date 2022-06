Elettra Lamborghini: fuori le “rose” | Un “bouquet” davvero super (Di lunedì 13 giugno 2022) La celebre Elettra Lamborghini ha deciso di sfoggiare le “rose”: il risultato ha lasciato tutti a bocca aperta. Cantante e conduttrice televisiva, Elettra Lamborghini è seguitissima sui social network: ha conquistato milioni di followers con i suoi splendidi scatti. Elettra Lamborghini, con le sue “rose” ha stregato tutti (fonte web)Figlia di Luisa Peterlongo e di Tonino Lamborghini, è nipote di Ferruccio Lamborghini, imprenditore e fondatore dell’omonima azienda. Elettra, da parte sua, è sempre stata affascinata dal mondo dello spettacolo. Dagli esordi in televisione al successo con la musica La sua prima apparizione in televisione risale al 2015, ospite dello show “Chiambretti Night”. A partire ... Leggi su newstv (Di lunedì 13 giugno 2022) La celebreha deciso di sfoggiare le “”: il risultato ha lasciato tutti a bocca aperta. Cantante e conduttrice televisiva,è seguitissima sui social network: ha conquistato milioni di followers con i suoi splendidi scatti., con le sue “” ha stregato tutti (fonte web)Figlia di Luisa Peterlongo e di Tonino, è nipote di Ferruccio, imprenditore e fondatore dell’omonima azienda., da parte sua, è sempre stata affascinata dal mondo dello spettacolo. Dagli esordi in televisione al successo con la musica La sua prima apparizione in televisione risale al 2015, ospite dello show “Chiambretti Night”. A partire ...

