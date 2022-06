Dieta express prima delle vacanze | 5 kg in 7 giorni

Leggi su quotidianodiragusa

(Di lunedì 13 giugno 2022) Laal mare è tra le diete più facili da seguire. Si tratta di unache può far perdere fino a 5 kg in 7. Lasi può definire una vera e propriadepurativa perché permette all’organismo di liberarsi da scorie e tossine. Laconsente di perdere soprattutto liquidi quindi è efficace per chi soffre di ritenzione idrica ma è utile anche per chi ha solo qualche chilo da perdere.Questo regime dietetico pur avendo qualche restrizione non è drastico come altri. Come condimento si prevede un cucchiaino di olio extra vergine di oliva a pranzo, e nel passato di verdure non si prevede l’aggiunta nè dei legumi né...