Comunali, Salvini: bilancia a favore centrodestra ma vince solo unito (Di lunedì 13 giugno 2022) "Le due città principali al voto, Palermo e Genova, sono vinte dal centrodestra col contributo determinante della Lega e questo ci fa dire, nell'equilibrio centrodestra - centrosinistra, almeno a ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) "Le due città principali al voto, Palermo e Genova, sono vinte dalcol contributo determinante della Lega e questo ci fa dire, nell'equilibrio- centrosinistra, almeno a ...

Pubblicità

primate_il : Quindi mi state dicendo che ieri molti Capifamiglia non sono andati a votare? #astensionismo #referendum #comunali #salvini #meloni - fisco24_info : Comunali, Salvini: 'Lega collante del centrodestra': 'Anche sacrificandosi in prima persona, ma la scelta è stata v… - Giornaleditalia : #matteosalvinireferendumreferendumgiustizia Comunali 2022, Salvini in conferenza stampa: 'Lega collante del centrod… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | La conferenza stampa di Matteo Salvini dopo il vertice del partito a Milano. 'Lega collante del centrodes… - fisco24_info : Salvini: 'Rinnovare gli sconti per benzina e bollette' -