Chi sono gli amici di Britney Spears che hanno partecipato al suo matrimonio con Sam Asghari (Di lunedì 13 giugno 2022) Madonna, Donatella Versace e Paris Hilton erano tra i vip della cerimonia: grandi assenti i figli e la sorella di Spears Britney Spears e il fidanzato Sam Asghari non hanno perso tempo: dopo la triste vicenda della recente perdita del bambino che stavano cercando di avere, ed ora che la star è libera da ogni condizionamento dovuto alla tutela paterna, hanno deciso di sposarsi con una cerimonia molto intima di … Leggi su it.mashable (Di lunedì 13 giugno 2022) Madonna, Donatella Versace e Paris Hilton erano tra i vip della cerimonia: grandi assenti i figli e la sorella die il fidanzato Samnonperso tempo: dopo la triste vicenda della recente perdita del bambino che stavano cercando di avere, ed ora che la star è libera da ogni condizionamento dovuto alla tutela paterna,deciso di sposarsi con una cerimonia molto intima di …

Pubblicità

reportrai3 : Malagrotta va a fuoco. La città è stata vittima di emergenze continue e le soluzioni trovate sono state fragili e c… - AlfredoPedulla : #Lukaku: i contatti tra i club non sono diretti, ma solo attraverso avvocato #Ledure. La richiesta prestito del… - borghi_claudio : @gianfrancazorz1 @boni_castellane L'unica 'novità' (leggi: contentino per chi ha perso) è che se uno fa una visura… - Ettore79597694 : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: nessun politico, nessun partito, nessuna maggioranza può, anche volendo, liberare l'Italia. Ci son… - MissDarcy60 : RT @SalazarYulia: #Draghi promette a #Zelensky ricostruire l’#Ucraina. Dal 2016 ci sono 450 istituti scolastici in #Abruzzo, #Lazio, #Mar… -