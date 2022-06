Caldo africano, settimana da bollino rosso a causa dell'anticiclone Scipione: temperature fino a 38 gradi (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Caldo africano tornerà a imperversare su tutta l'Italia, dopo qualche giorno di relativa tregua. Qualche temporale arriverà a rinfrescare l'aria, ma l'avvicinamento al weekend sarà caratterizzato ... Leggi su globalist (Di lunedì 13 giugno 2022) Iltornerà a imperversare su tutta l'Italia, dopo qualche giorno di relativa tregua. Qualche temporale arriverà a rinfrescare l'aria, ma l'avvicinamento al weekend sarà caratterizzato ...

Pubblicità

TitoDarca : RT @MMmarco0: Anticiclone africano di matrice subtropicale torna ad impadronirsi del mediterraneo. Soprattutto il prossimo weekend si prean… - 3BMeteo : ???Nei prossimi giorni #caldo protagonista ma anche #temporali e veloci acquazzoni sparsi, ecco i dettagli ? #meteo… - globalistIT : - AcademyFerment : Sta per arrivare un caldo africano! Qui in Sicilia nel weekend sono previste temperature insolite per questa decade… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: ?? In settimana torna l'anticiclone africano e il grande #caldo ?? ?? -