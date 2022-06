Basket, Cantu: disponibile un maxi schermo per gara-5 contro Scafati (Di lunedì 13 giugno 2022) Pallacanestro Cantù comunica alla propria tifoseria che gara-5 della finale playoff di Serie A2 tra Givova e Acqua S.Bernardo verrà trasmessa in Piazza Garibaldi. La sfida è in programma per la serata di domani (14 giugno) al PalaMangano di Scafati. Il tutto sarà possibile grazie all’istallazione di un maxi schermo. Il club biancoblù intende ringraziare calorosamente le autorità e il Comune di Cantù per la celerità e la collaborazione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Pallacanestro Cantù comunica alla propria tifoseria che-5 della finale playoff di Serie A2 tra Givova e Acqua S.Bernardo verrà trasmessa in Piazza Garibaldi. La sfida è in programma per la serata di domani (14 giugno) al PalaMangano di. Il tutto sarà possibile grazie all’istallazione di un. Il club biancoblù intende ringraziare calorosamente le autorità e il Comune di Cantù per la celerità e la collaborazione. SportFace.

