Atp Queen’s 2022 | il montepremi e il prize money

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ile ildell’Atp 500 del, storico torneo sull’erba britannica di scena tra il 13 e il 19 giugno. Matteo Berrettini è il campione in carica e proverà a confermarsi sul verde di Londra, sebbene sia al rientro da un infortunio e abbia bisogno di diverse ore in campo per poter testare le sue condizioni. Il big server romano non è l’unico italiano in tabellone principale, in quanto è da segnalare la presenza di Lorenzo Sonego, a sua volta ottimo giocatore su erba come dimostra Antalya 2019. Tra gli specialisti, da segnalare Andy Murray e Marin Cilic, due vecchie volpi su questa superficie che possono sorprende i meno esperti. Attenzione inoltre al servizio esplosivo di Reilly Opelka e Alexander Bublik, così come al tennis mancino di Denis Shapovalov e Cameron Norrie, ...