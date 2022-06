**Amministrative: Renzi, 'da Iv più sindaci eletti di M5S, a politiche li sorpasseremo'** (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Più ci buttano giù nei sondaggi, più cresciamo tra gli eletti. Con queste elezioni Italia Viva sorpassa i Cinque Stelle come numero di sindaci eletti (ormai un centinaio), ma soprattutto pone le basi per sorpassare i cinque Stelle come voti alle prossime politiche. Lasciamo loro i sondaggi, teniamoci le elezioni vere". Così Matte Renzi nella enews. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Più ci buttano giù nei sondaggi, più cresciamo tra gli. Con queste elezioni Italia Viva sorpassa i Cinque Stelle come numero di(ormai un centinaio), ma soprattutto pone le basi per sorpassare i cinque Stelle come voti alle prossime. Lasciamo loro i sondaggi, teniamoci le elezioni vere". Così Mattenella enews.

