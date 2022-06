WTA Nottingham 2022, festeggia Beatriz Haddad Maia: battuta Alison Riske in tre set (Di domenica 12 giugno 2022) Beatriz Haddad Maia può festeggiare per la seconda volta in carriera nel circuito WTA. La tennista brasiliana, numero 48 del mondo, si aggiudica il torneo di Nottingham battendo in tre set la statunitense Alison Riske, con il punteggio di 6-4 1-6 6-3 in due ore e venti di battaglia. Con questo successo la sudamericana fa un enorme passo in classifica, salendo fino alla posizione numero 32 del ranking. La prima frazione ha il momento di snodo immediatamente, nel terzo gioco: la Riske va in difficoltà con il proprio servizio e lascia strada libera alla Haddad Maia che sale sul 3-1. La brasiliana è molto costante, con l’aiuto della prima riesce ad annullare le due chance concesse alla sua avversaria nel sesto gioco e ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022)puòre per la seconda volta in carriera nel circuito WTA. La tennista brasiliana, numero 48 del mondo, si aggiudica il torneo dibattendo in tre set la statunitense, con il punteggio di 6-4 1-6 6-3 in due ore e venti di battaglia. Con questo successo la sudamericana fa un enorme passo in classifica, salendo fino alla posizione numero 32 del ranking. La prima frazione ha il momento di snodo immediatamente, nel terzo gioco: lava in difficoltà con il proprio servizio e lascia strada libera allache sale sul 3-1. La brasiliana è molto costante, con l’aiuto della prima riesce ad annullare le due chance concesse alla sua avversaria nel sesto gioco e ...

