Tra la morte e la vita, abbiamo scelto: la morte degli ucraini, la nostra vita (Di domenica 12 giugno 2022) Fateci caso: le notizie della guerra che per i primi mesi ci hanno sconvolto, ora sono diventate una eco lontana. Ci interessa altro. L’estate in arrivo. Le vacanze da prenotare. Le feste affollate che celebrano la fine del Covid. L’economia deve girare Leggi su huffingtonpost (Di domenica 12 giugno 2022) Fateci caso: le notizie della guerra che per i primi mesi ci hanno sconvolto, ora sono diventate una eco lontana. Ci interessa altro. L’estate in arrivo. Le vacanze da prenotare. Le feste affollate che celebrano la fine del Covid. L’economia deve girare

Pubblicità

enpaonlus : La prima causa delle cessioni è la morte o la malattia grave del proprietario e la indisponibilità degli eredi di f… - _Nico_Piro_ : Accadrà se si dovesse eseguire anche una sola di queste condanne a morte? Il rischio è quello di rappresaglia milit… - caritas_milano : Domenica di sangue in #Nigeria, dove uomini armati hanno aperto il fuoco contro i fedeli durante la celebrazione de… - GiuliettaVive : @_Nico_Piro_ @nytimes in più a questo Paese con enormi problemi sociali interni e una democrazia sui generis dove a… - smkhid_phu : RT @jooniedimplx: ADORO come in questo ep ci sono state tragedie dopo tragedie: Porsché rapito, Pete in guerra da Vegas, Tawan tradito da V… -