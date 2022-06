Sudan: affonda una nave, quasi 16mila pecore muoiono in mare (Di domenica 12 giugno 2022) ROMA – Una nave sovraccarica di migliaia di pecore è affondata domenica nel porto Sudanese di Suakin, nel Mar Rosso: tutti gli animali sono purtroppo morti, mentre l’intero equipaggio è riuscito a mettersi in salvo. Lo hanno riferito i funzionari portuali locali. La nave con il trasporto di bestiame stava esportando gli animali dal Sudan all’Arabia Saudita quando è affondata: “Trasportava 15.800 pecore, oltre i suoi limiti di carico”, hanno riferito le autorità portuali spiegando che il carico consentito era di 9mila unità. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 12 giugno 2022) ROMA – Unasovraccarica di migliaia dita domenica nel portoese di Suakin, nel Mar Rosso: tutti gli animali sono purtroppo morti, mentre l’intero equipaggio è riuscito a mettersi in salvo. Lo hanno riferito i funzionari portuali locali. Lacon il trasporto di bestiame stava esportando gli animali dalall’Arabia Saudita quando èta: “Trasportava 15.800, oltre i suoi limiti di carico”, hanno riferito le autorità portuali spiegando che il carico consentito era di 9mila unità. L'articolo L'Opinionista.

