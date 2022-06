Sparatoria nell’Indiana, l’orrore in un nightclub: uccisi un 34enne e una 26enne. 4 feriti, uno è grave – Il video (Di domenica 12 giugno 2022) È di almeno due morti e quattro feriti il bilancio della Sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica in un locale a Gary, nell’Indiana. Come riporta l’edizione di Chicago della Nbc, le vittime sono un uomo di 34 anni e una donna di 26, trovati in fin di vita nel nightclub e deceduti subito dopo l’arrivo in ospedale. Dei quattro feriti, uno sarebbe in condizioni critiche. June 12, 2022 Leggi anche: Sparatoria nel Maryland, strage in un’azienda: almeno 3 morti. Il killer ferito da un poliziotto Strage in Texas, il discorso di Matthew McConaughey alla Casa Bianca: «Abbiamo bisogno di una legge sul possesso delle armi» – Il video Florida, un bimbo di due anni spara e uccide il padre con una pistola lasciata incustodita – Il ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) È di almeno due morti e quattroil bilancio dellaavvenuta nella notte tra sabato e domenica in un locale a Gary,. Come riporta l’edizione di Chicago della Nbc, le vittime sono un uomo di 34 anni e una donna di 26, trovati in fin di vita nele deceduti subito dopo l’arrivo in ospedale. Dei quattro, uno sarebbe in condizioni critiche. June 12, 2022 Leggi anche:nel Maryland, strage in un’azienda: almeno 3 morti. Il killer ferito da un poliziotto Strage in Texas, il discorso di Matthew McConaughey alla Casa Bianca: «Abbiamo bisogno di una legge sul possesso delle armi» – IlFlorida, un bimbo di due anni spara e uccide il padre con una pistola lasciata incustodita – Il ...

