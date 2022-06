Roma visite guidate gratuite ai monumenti a cura della Sovrintendenza

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Roma, #Matic in arrivo nella mattinata di domani Il centrocampista anticiperà visite e firma #SkySport #SkyCalciomercato - Angelo_cobalto : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO #Roma, #Matic in arrivo nella mattinata di domani Il centrocampista anticiperà visite e firma #SkySport #Sk… - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: Roma, ecco #Matic: domani visite mediche e firme - Gazzetta_it : Roma, ecco #Matic: domani visite mediche e firme - JosephSayah16 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: domani l'arrivo di Matic per le visite mediche #AsRoma -

- Nemanja Matic è pronto a cominciare la sua avventura alla. Il centrocampista ex Manchester United domani mattina sbarcherà nella capitale per sostenere lemediche e firmare il contratto con il club giallorosso. Ecco il primo rinforzo di Mourinho ...Nemanja Matic sarà domani aper lemediche e la firma del contratto. Il primo acquisto giallorosso arriva a parametro zero dal Manchester United ed al calciatore verrà sottoposto un contratto annuale con opzione sul ...È fatta da ormai diversi giorni, adesso è il momento di curare le formalità. Nemanja Matic arriverà domani in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il proprio contratto con la Roma. Il gioc ...Nemanja Matic a Roma per le visite mediche e la firma del contratto. Il centrocampista serbo arriverà nella Capitale lunedì 13 giugno per ufficiale l’accordo annuale con opzione per il secondo, legata ...