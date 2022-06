NWA | Trionfo per Trevor Murdoch ad ‘Alwayz Ready’ | è lui il nuovo NWA Worlds Champion!

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 12 giugno 2022) Com’era già noto da ormai diverso tempo il precedente campione NWA Matt Cardona ha dovuto rendere vacante il titolo a causa di uno strappo al bicipite patito durante l’evento GCW Downward Spiral, il wrestler conosciuto in WWE come Zack Ryder avrebbe dovuto difendere la sua cintura contro Nick Aldis in quel di NWA Alwayz Ready. Per questo motivo i piani sono cambiati e nel pay per view di ieri notte abbiamo assistito ad un Fatal 4-Way per decretare ilNWAHeawyweight Champion.si laurea ancora una volta campione I quattro wrestler coinvolti nel Fatal-4-Way titolato sono stati Nick Aldis, Sam Shaw, Thom Latimer e. Ad avere la meglio è stato proprio quest’ultimo, si tratta del secondo titolo mondiale della NWA in bacheca per ...