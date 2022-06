Napoli | Giordano | «Mertens adorato dalla gente | deve restare»

(Di domenica 12 giugno 2022) L’ex attaccante delha parlato della questionein casa azzurra Bruno, storico ex attaccante del, in una intervista a La Gazzetta Sportiva ha parlato della questione Driesin casa azzurra.– «Dove lo vedrei bene? A casa sua, che è. Nel senso che Dries lì darebbe sempre il meglio. Alla Roma dietro Abraham e con un grande motivatore come Mourinho farebbe bene. Attenzione però, parlo di aspetti tecnico-tattici: anche con Sarri alla Lazio dietro Immobile sarei curioso di vederlo». GIOCATORE INTEGRO – «Sì, perché Dries ha una tecnica eccezionale e a 35 anni mi sembra integro fisicamente e soprattutto mentalmente è sempre sul pezzo. Anche quando non è titolare ...

