La casa con vista Rotonda a mare è un bluff: truffata famiglia di otto persone (Di domenica 12 giugno 2022) SENIGALLIA - Una famiglia di turisti, composta da otto persone, arriva in città ma la casa affittata è già occupata. Ci abita il proprietario, ignaro che qualcuno avesse messo un annuncio. La casa era ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 12 giugno 2022) SENIGALLIA - Unadi turisti, composta da, arriva in città ma laaffittata è già occupata. Ci abita il proprietario, ignaro che qualcuno avesse messo un annuncio. Laera ...

Pubblicità

Open_gol : Una segnalazione dell’Antiriciclaggio di Bankitalia: biglietti pagati con l’aiuto del figlio del direttore dei serv… - DarioNardella : Firenze è profondamente riconoscente a #MargheritaHack che con l’intelligenza ha portato lustro alla città. Per l’i… - NicolaPorro : La #guerra si infittisce con questo interessante retroscena dalla Casa Bianca…???? - Ivana56417154 : @susy43279731 Sto pensando di adottare un cavallo,. Osta meno e tiene compagnia...un po' ingombrante in casa ma poi… - AlbertoBragaX : Nessun deposito e non depositate Prelievo a 20 usdt Nessun documento Prove di pagamento di una mia iscritta che con… -