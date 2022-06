Juventus, in alternativa a Di Maria resta vivo l’interesse per un calciatore dello Shakthar (Di domenica 12 giugno 2022) Juventus DI Maria SHAKHTAR – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul calciomercato della Juventus. Ecco quanto affermato. “David Neres è nel mirino della Juventus, alla ricerca di un esterno offensivo di qualità nel prossimo mercato estivo. Il giocatore brasiliano è di proprietà dello Shakthar Donetsk dallo scorso gennaio, ma potrebbe presto lasciare l’Ucraina per ripartire altrove. La Juventus vuole scandagliare tutte le piste possibili per reperire un’alternativa ad Angel Di Maria. Il mancato accordo tra la società bianconera e l’esterno argentino sta spingendo la Juventus verso nuovi obiettivi. Uno di questi è il ... Leggi su seriea24 (Di domenica 12 giugno 2022)DISHAKHTAR – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul calciomercato della. Ecco quanto affermato. “David Neres è nel mirino della, alla ricerca di un esterno offensivo di qualità nel prossimo mercato estivo. Il giocatore brasiliano è di proprietàDonetsk dallo scorso gennaio, ma potrebbe presto lasciare l’Ucraina per ripartire altrove. Lavuole scandagliare tutte le piste possibili per reperire un’ad Angel Di. Il mancato accordo tra la società bianconera e l’esterno argentino sta spingendo laverso nuovi obiettivi. Uno di questi è il ...

