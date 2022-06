In Germania: «La Nazionale di Flick ha un problema ma nessuno vuole ammetterlo» (Di domenica 12 giugno 2022) In Germania c’è preoccupazione per i tre pareggi consecutivi in Nations League contro Italia, Inghilterra e Ungheria. La Faz critica apertamente la Nazionale di Flick e soprattutto l’atteggiamento di alcuni giocatori tra cui Manuel Neuer che al termine del pari con l’Ungheria ha rilanciato dicendo che la Germania disputerà una grande partita contro l’Italia (si giocherà martedì sera a Moenchegladbach). Scrive la Faz: Tutto è possibile. Con una vittoria, i tedeschi, che sono ancora senza successi dopo tre giornate, potrebbero persino andare in testa nel girone di Nations League. (…) Ma onestamente, chi crede seriamente a una grande prestazione dalla Germania di questi giorni? «Non abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati» ha detto il tecnico della Nazionale ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 giugno 2022) Inc’è preoccupazione per i tre pareggi consecutivi in Nations League contro Italia, Inghilterra e Ungheria. La Faz critica apertamente ladie soprattutto l’atteggiamento di alcuni giocatori tra cui Manuel Neuer che al termine del pari con l’Ungheria ha rilanciato dicendo che ladisputerà una grande partita contro l’Italia (si giocherà martedì sera a Moenchegladbach). Scrive la Faz: Tutto è possibile. Con una vittoria, i tedeschi, che sono ancora senza successi dopo tre giornate, potrebbero persino andare in testa nel girone di Nations League. (…) Ma onestamente, chi crede seriamente a una grande prestazione dalladi questi giorni? «Non abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati» ha detto il tecnico della...

